Россия оставила за собой право поставлять дальнобойное оружие другим странам

Утверждение о том, что Россия завтра начнет поставлять дальнобойное оружие другим государствам, было бы неверным, но страна оставляет за собой такую возможность. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы пока не поставляем (оружие — прим. ред.), пока. Но оставляем за собой право это делать», — сказал российский лидер.

Путин пояснил, что поставки такого типа вооружений вероятны тем государствам или легальным структурам, которые испытывают на себе определенное давление, в том числе и военного характера. Президент пояснил, что имеет в виду воздействие со стороны государств, поставляющих оружие Украине и призывающих использовать его против России.

«Если они поставляют [оружие] в зону боевых действий и призывают использовать по нашей территории, почему же мы тогда не имеем права делать то же самое, зеркально на это отвечать», — задался вопросом Путин.

Одновременно с этим он признался, что пока не готов сказать, что ответные меры Россия предпримет в ближайшее время. Подобные поставки, заметил Путин, сопряжены с целым рядом обстоятельств. Все они определенным образом влияют на мир, и это нужно учитывать.