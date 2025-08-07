Россия оставила без ответа идею Уиткоффа о встрече Путина, Трампа и Зеленского

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсуждал на переговорах в Кремле возможность трехсторонней встречи лидеров России, США и Украины. Однако Москва пока не дала комментариев по этому поводу, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Об этом сообщил ТАСС .

«Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария», — отметил дипломат.

Ушаков подчеркнул, что российская сторона предлагает сосредоточиться на подготовке к встрече с Трампом. Важно, чтобы она прошла успешно и принесла результаты, отметил Ушаков.

Уиткофф встретился с Путиным в Москве 6 августа. Переговоры прошли конструктивно и плодотворно, заявил Ушаков. Он отметил, что Вашингтону передали «некоторые сигналы» по Украине.

Трамп, в свою очередь, сообщил о значительном прогрессе и выразил надежду на скорую встречу с Путиным. В будущем он видит перспективу саммита с участием российского и украинского лидеров.

После переговоров спецпосланника США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным речи президента Дональда Трампа станут менее ультимативными, считает председатель комитета Госдумы​ по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, Уиткофф отправится к Трампу с позитивными сигналами из России. Они помогут президенту США изменить свой подход и проявить больше здравого смысла.