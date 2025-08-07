Депутат Слуцкий спрогнозировал снижение ультимативности в речах Трампа после визита Уиткоффа в РФ

Речи президента США Дональда Трампа станут менее ультимативными после переговоров его спецпосланника Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По его словам, Уиткофф вернется к Трампу с конструктивными сигналами из России, которые укрепят желание президента США пересмотреть подход и добавить в свою позицию необходимую долю здравомыслия.

«Трамп — человек в высшей степени прагматичный и деловой. Он понимает, насколько для него важен президент России и глубинно хорошие отношения с Москвой», — добавил депутат.

Парламентарий пояснил, что в Белом доме осознают необходимость налаживания диалога с Россией.