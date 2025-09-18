Россия оспорила в Суде ООН решение о причастность России к крушению рейса MH17

Россия оспорила в Международном Суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности Москвы к крушению лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года. Сообщение об этом появилось на сайте МИД России.

«Решение Совета ИКАО обжаловано российской стороной по всем аспектам — по основаниям юрисдикции, применимому праву, фактологии, а также в связи с фатальными нарушениями процедуры», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что надеются на то, что Международный Суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле.

В мае МИД России назвало нелегитимным решение Совета ИКАО о якобы причастности Москвы к катастрофе малайзийского лайнера. Россия вошла в расследование в 2024 году из-за системных процедурных нарушений со стороны Совета и Секретариата ИКАО, которые исключили возможность объективного рассмотрения дела.