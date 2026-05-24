Telegraph: Британия и Франция отказались тратить на Украину 0,25% ВВП

Пять стран НАТО, включая Францию и Великобританию, отказались тратить 0,25% своего ВВП на военную поддержку Украины. Об этом сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники.

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте предложил обеспечить бесперебойную отправку техники и боеприпасов Киеву. Он призвал участников блока отдавать часть годового дохода на эти цели.

«Великобритания и Франция отклонили предложение союзников по НАТО тратить 0,25% ВВП на военную помощь Украине», — заявили в материале.

Испания, Италия и Канада также высказались против инициативы генсека альянса. При этом семь стран ее поддержали, но издание не уточнило, какие именно. Согласно общедоступным данным, собранным Кильским институтом, этому критерию соответствуют Нидерланды, Польша, страны Северной Европы и Балтии.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза по Украине, что киевский режим разворует одобренный ЕС двухлетний пакет помощи на 90 миллиардов евро.