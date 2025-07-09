Сегодня 18:21 Тучи над Арменией. От кого на самом деле исходит угроза государственности? 0 0 0 Фото: Участник акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании «Ташир Групп» Самвела Карапетяна. Демонстрация проходит под хэштегом #merdzevov («по-нашему») / РИА «Новости» Эксклюзив

Мир

Армения

Православие

Религия

Оппозиция

Никол Пашинян

На минувшей неделе в МИД Армении вызвали посла России Сергея Копыркина, которому вручили ноту протеста в связи с «откровенно недружественной, зачастую враждебной пропагандой» против армянского правительства в российских СМИ, а также в заявлениях некоторых депутатов Госдумы. Речь идет о критике репрессий армянских властей против политической оппозиции, части местного бизнеса, а также откровенных нападок на руководство Армянской апостольской церкви, которые Ереван называет «предотвращением государственного переворота».

Впрочем, никакого переворота на самом деле нет. Точнее, он есть, но происходит совсем с другой стороны. Режим Никола Пашиняна пытается всеми силами подавить любое инакомыслие в стране, чтобы открыть себе путь к фактической узурпации власти. Звучит знакомо? Еще бы. В Армении давно и весьма ощутимо «пованивает» Украиной.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Возмущение официального Еревана позицией российских СМИ связано с нежеланием привлекать слишком пристальное внимание к ползучей диктатуре. Судите сами. На днях парламент республики принял закон, позволяющий национализировать «Электрические сети Армении», принадлежащие бизнесмену Самвелу Карапетяну — гражданину России, президенту и основателю группы компаний «Ташир» и благотворительного фонда с таким же названием. Сразу после этого силовики ворвались в головной офис «ЭСА», позже упомянутый выше закон подписал президент республики.

Фото: Плакат с надписью «Свободу Самвелу Карапетяну» на акции в Ереване в поддержку Самвела Карапетяна / РИА «Новости»

Так что, Россия должна не замечать откровенного произвола Еревана против своего гражданина? Ну или, скажем, как мы можем пропустить мимо ушей вот такое заявление армянского премьер-министра? «Дом Иисуса Христа занимает антихрист и собакоед. <…> ААЦ должна быть освобождена. Я буду руководить этим освобождением». Если что, этими словами Пашинян оскорбляет католикоса всех армян Гарегина II, обвинившего премьера в сдаче национальных интересов и предательстве после согласия того уступить Нагорный Карабах Азербайджану. После фактической объявленной Западом войны православию (посмотрите, что происходит на Украине) Россия просто не могла оставить без внимания события в Армении.

Еще одним подтверждением того, что речь идет именно о зачистке политического поля, может стать вчерашняя драка в армянском парламенте, поводом к которой послужило желание властей республики лишить депутатской неприкосновенности члена оппозиционной фракции «Армения», экс-мэра Сисиана Артура Саркисяна.

Официально Генпрокуратура подозревает политика «в участии в подготовке терактов и захвата власти в Армении в составе движения „Священная борьба“ во главе с уже арестованным архиепископом Багратом Галстаняном». За последние дни арестовали еще 15 «заговорщиков». Все это мы не раз видели. В свое время так же вели себя Саакашвили в соседней Грузии, мятежники с украинского Майдана во главе с Порошенко. Сейчас тот же курс на укрепление власти через полное подавление любой оппозиции проводит Владимир Зеленский. К чему это привело Грузию и Украину — все мы прекрасно видим. Чем это закончится для Армении — скоро узнаем. Одно ясно уже сейчас: над армянской государственностью действительно сгущаются тучи. Но главная угроза исходит не от мифических заговорщиков, а от самого Пашиняна.