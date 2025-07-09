Тучи над Арменией. От кого на самом деле исходит угроза государственности?
На минувшей неделе в МИД Армении вызвали посла России Сергея Копыркина, которому вручили ноту протеста в связи с «откровенно недружественной, зачастую враждебной пропагандой» против армянского правительства в российских СМИ, а также в заявлениях некоторых депутатов Госдумы. Речь идет о критике репрессий армянских властей против политической оппозиции, части местного бизнеса, а также откровенных нападок на руководство Армянской апостольской церкви, которые Ереван называет «предотвращением государственного переворота».
Впрочем, никакого переворота на самом деле нет. Точнее, он есть, но происходит совсем с другой стороны.
Режим Никола Пашиняна пытается всеми силами подавить любое инакомыслие в стране, чтобы открыть себе путь к фактической узурпации власти.
Звучит знакомо? Еще бы. В Армении давно и весьма ощутимо «пованивает» Украиной.
Возмущение официального Еревана позицией российских СМИ связано с нежеланием привлекать слишком пристальное внимание к ползучей диктатуре.
Судите сами. На днях парламент республики принял закон, позволяющий национализировать «Электрические сети Армении», принадлежащие бизнесмену Самвелу Карапетяну — гражданину России, президенту и основателю группы компаний «Ташир» и благотворительного фонда с таким же названием. Сразу после этого силовики ворвались в головной офис «ЭСА», позже упомянутый выше закон подписал президент республики.
Так что, Россия должна не замечать откровенного произвола Еревана против своего гражданина? Ну или, скажем, как мы можем пропустить мимо ушей вот такое заявление армянского премьер-министра?
«Дом Иисуса Христа занимает антихрист и собакоед. <…> ААЦ должна быть освобождена. Я буду руководить этим освобождением».
Если что, этими словами Пашинян оскорбляет католикоса всех армян Гарегина II, обвинившего премьера в сдаче национальных интересов и предательстве после согласия того уступить Нагорный Карабах Азербайджану. После фактической объявленной Западом войны православию (посмотрите, что происходит на Украине) Россия просто не могла оставить без внимания события в Армении.
Еще одним подтверждением того, что речь идет именно о зачистке политического поля, может стать вчерашняя драка в армянском парламенте, поводом к которой послужило желание властей республики лишить депутатской неприкосновенности члена оппозиционной фракции «Армения», экс-мэра Сисиана Артура Саркисяна.
Официально Генпрокуратура подозревает политика «в участии в подготовке терактов и захвата власти в Армении в составе движения „Священная борьба“ во главе с уже арестованным архиепископом Багратом Галстаняном». За последние дни арестовали еще 15 «заговорщиков».
Все это мы не раз видели. В свое время так же вели себя Саакашвили в соседней Грузии, мятежники с украинского Майдана во главе с Порошенко. Сейчас тот же курс на укрепление власти через полное подавление любой оппозиции проводит Владимир Зеленский.
К чему это привело Грузию и Украину — все мы прекрасно видим. Чем это закончится для Армении — скоро узнаем.
Одно ясно уже сейчас: над армянской государственностью действительно сгущаются тучи. Но главная угроза исходит не от мифических заговорщиков, а от самого Пашиняна.