Государства Северной Европы на несколько лет отстали от России в создании беспилотников для работы в Арктике. Такое мнение выразил подполковник Шведской военной академии Йохан Хуовинен в беседе с Tagesspiegel .

«Россия опережает нас в плане развития примерно на четыре-пять лет», — сказал он.

По его мнению, лидером отрасли стала российская компания Zala Aero. Производитель давно занимается разработкой БПЛА, их аппараты способны летать при экстремальных температурах в Арктике. Чаще всего такие дроны используют в Мурманске.

Также журналисты выяснили, что северные страны — участницы НАТО хотят «наверстать упущенное», но все попытки заканчиваются провалом. Это связано с погодными условиями, в которых испытывают дроны.

Ранее американский военный эксперт Уилл Шрайвер заявил, что ракета ATACMS оказалась полным провалом по сравнению с российским «Искандером». По его словам, оружие ВС России показало впечатляющие результаты в ходе украинского конфликта.