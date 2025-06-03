Афганистан назначил своего посла в России

Власти Афганистана выбрали посла в России. Им станет Мовлави Гул Хасан. Об этом сообщил осведомленный источник РИА «Новости» в посольстве государства.

«Нашим послом будет Мовлави Гул Хасан, он скоро приезжает», — заявил собеседник агентства.

Представители афганистанского посольства сообщили, что Россия выдала предварительное согласие на кандидатуру посла.

Ранее в Роспатент впервые за пять лет поступила заявка на регистрацию товарного знака из Афганистана. Официально оформить бизнес в России решила компания Misgaran. Она планируют выйти на рынок продажи техники для приготовления еды и напитков, столовых приборов и кухонной утвари.