Афганистан назначил своего посла в России
Власти Афганистана выбрали посла в России. Им станет Мовлави Гул Хасан. Об этом сообщил осведомленный источник РИА «Новости» в посольстве государства.
«Нашим послом будет Мовлави Гул Хасан, он скоро приезжает», — заявил собеседник агентства.
Представители афганистанского посольства сообщили, что Россия выдала предварительное согласие на кандидатуру посла.
Ранее в Роспатент впервые за пять лет поступила заявка на регистрацию товарного знака из Афганистана. Официально оформить бизнес в России решила компания Misgaran. Она планируют выйти на рынок продажи техники для приготовления еды и напитков, столовых приборов и кухонной утвари.
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