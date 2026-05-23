Западные делегации на конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия мешали диалогу и навязывали деструктивную повестку, построенную на критике России, Китая, Ирана и КНДР. Об этом заявили в МИД России .

По данным ведомства, западные страны прибыли в Нью-Йорк для решения своих политических задач, а не вопросов, связанных с темой ДНЯО.

«Они, в первую очередь страны Евросоюза и члены НАТО, а также брюссельская евробюрократия, всячески препятствовали результативному диалогу», — подчеркнули в МИД.

Российские дипломаты также отметили, что европейцы цинично оправдывали свою роль в схемах по отработке применения ядерного оружия. Они заявляли, что такие действия якобы укрепляют режим нераспространения. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали подобные оправдания нелепыми.

В конце апреля посол по особым поручениям Андрей Белоусов заявил, что западные страны устроили антироссийскую кампанию на конференции ДНЯО.