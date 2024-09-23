Россия обвинила Украину в давлении на участников морского процесса в Гааге

Дипломат Косоруков: Украина давит на участников процесса в Гааге от России

Участники судебного процесса в Гааге о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе пожаловались на давление со стороны Украины. Они попали в черные списки и оказались в опасности, сообщил РИА «Новости» начальник отдела правового департамента МИД России Константин Косоруков.

По его словам, инициировавшая разбирательство украинская сторона осложнила работу над ним. Органы власти этой страны надавили на агентов, представителей государства, адвокатов, свидетелей, юридических советников и экспертов, выступающих на стороне России.

«Одним из таких методов является включение <…> в различные черные списки, в том числе широко известный список сайта „Миротворец“, по которому совершаются убийства людей, причем как на территории Украины, так и за ее пределами», — сказал дипломат.

Косоруков сообщил, что из-за этого одному из свидетелей придется давать показания дистанционно. Представитель МИД России пообещал продолжить добиваться гарантий безопасности для свидетелей по делу.

Украина инициировала арбитражный процесс в 2016 году. Глава российской делегации в Гааге Геннадий Кузьмин назвал ее притязания беспочвенными.