Россия назвала беспочвенными обвинения Украины по Керченскому проливу

Обвинения Украины по разбирательству о правах прибрежных государств в Азовском и Черном морях, а также Керченском проливе являются безнадежными и беспочвенными. Об этом РИА «Новости » заявил посол по особым поручениям МИД России, глава российской делегации в Гааге Геннадий Кузьмин.

«В этом деле обвинения Украины, конечно, совершенно безнадежны и беспочвенны», — сказал он.

Украина в 2016 году инициировала против России арбитражное производство в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву для защиты своих прав в прилегающих к Крыму морских зонах в Керченском проливе, Азовском и Черном морях.

Слушания в Гааге стартовали 23 сентября и продлятся до 5 октября. Участники процесса обсудят инциденты с украинскими кораблями в Керченском проливе в 2018 году, а также другие детали юрисдикции.

Ранее арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании ущерба с Украины из-за энергоблокады полуострова. Сумма ущерба составила более 3,1 триллиона рублей.