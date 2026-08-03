Россия предупредила Ирландию, что участие ее военных в пиратских акциях против российских торговых судов обернется для островного государства серьезными последствиями. Об этом «Известиям» сообщил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов.

Дипломат отметил, что Ирландия готовится вступить в западную коалицию стран, задерживающих торговые суда под предлогом борьбы с нарушением антироссийских санкций и якобы для защиты экологии. Ирландские власти внесли поправки к закону об обороне 1954 года, изменения уже вступили в силу.

«Речь идет о демонстрации со стороны Дублина, что там готовы к таким действиям и в теории могли бы присоединиться к пиратским акциям „старших товарищей“», — сказал посол.

Филатов при этом подчеркнул, что Дублин уже предупредили, что попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для них самые серьезные последствия.

Этой весной помощник президента России Николай Патрушев сообщал/, что мобильные огненные группы ВМФ по запросу капитанов портов могут сопровождать суда под российским флагом.