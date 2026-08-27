Россия объявила персоной нон грата сотрудника румынского посольства в Москве

В России в качестве зеркального шага объявили персоной нон грата сотрудника румынского посольства в Москве. Об этом заявили на сайте МИД России.

«Двадцать седьмого августа в департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда, которой вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве», — заявили в дипведомстве.

В министерстве отметили, что этот шаг стал реакцией на необоснованное решение Бухареста, ранее объявившего нежелательной персоной сотрудника российского посольства.

МИД Румынии ранее опубликовал информацию о том, что выдворяет российского дипломата из-за трех сбитых БПЛА, которые в стране сочли российскими. Замдиректора департамента информации МИД России Алексей Фадеев отметил, что в Москве не станут отзывать посла из Бухареста, однако примут зеркальные меры.