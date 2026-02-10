Россия не станет ждать ответа США по ограничениям ДСНВ

Лавров: Россия не ждет, что США ответят на предложение по ДСНВ

Россия не ждет ответа от США на предложение президента Владимира Путина сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Об этом в эфире НТВ заявил глава МИД Сергей Лавров.

Он напомнил, что Путин еще в сентябре 2025 года предложил подумать о продлении центральных потолков в рамках ДСНВ на взаимной основе, однако этого не произошло.

«А ответа и не будет больше», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что Россия внимательно следит за действиями США после прекращения действия ДСНВ.

«Будем с полной ответственностью относиться к этой ситуации и не собираемся первыми делать шаги к эскалации», — заключил глава МИД.

Замглавы ведомства Сергей Рябков подчеркивал, что любой договор на смену ДСНВ необходимо обсуждать с участием Франции и Великобритании как ближайших союзников США, обладающих ядерным оружием.