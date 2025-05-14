Россия не признала выводы ИКАО об ответственности за крушение MH17

МИД отверг выводы ИКАО об ответственности России за крушение MH17

Россия не намерена признавать выводы совета Международной организации гражданской авиации об ответственности страны за крушение малайзийского Boeing-777 на востоке Украины в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

«Россия не будет признавать решение Совета, оно нелегитимно, поскольку противоречит его собственным правилам процедуры и Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года» — отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что в отличие от ангажированного большинства в Совете, Россия осталась приверженной делу установления истинных причин авиакатастрофы и резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014).

Выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия) самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines сбили 17 июля 2014 года над Донбассом. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что при расследовании крушения самолета рейса MH17 доводы российской стороны не принимались во внимание.