Россия не попала в исполнительный совет ЮНЕСКО

Россия не войдет в состав исполнительного совета ЮНЕСКО — 2025-2029. Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украину избрали в исполнительный совет ЮНЕСКО с 2025 по 2029 год наибольшим количеством голосов стран — участниц организации.

«Вместе с Румынией и Молдовой мы опередили Россию: уже во второй раз Москва проиграла выборы и не войдет в состав совета», — отметил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что у России нет альтернативы миру.

Исполнительный совет является выборным руководящим органом ЮНЕСКО, в котором состоят 58 государств.

Он занимается подготовкой работы генеральной конференции и осуществляет надзор за реализацией принятых в ее ходе решений. Регулярные сессии проходят два раза в год.

В июле американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из ЮНЕСКО. Он отметил, что в Белом доме не согласны с политикой ЮНЕСКО в сферах равенства и инклюзивности.