Россия не получала разъяснений от Польши об ограничении передвижения дипломатов

МИД: Россия не получила объяснений от Польши на ограничение дипломатов

Россия не получала дипломатических нот и разъяснений от Польши на ограничение передвижения российских дипломатов. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире Первого канала .

Польша решила ограничить российским дипломатам право свободного перемещения по стране. Введение ограничений якобы связано с некими сигналами о причастности России к диверсиям в Польше.

«Это заявление вчера было сделано в Варшаве, оно остается пока только заявлением. Мы не получали никаких дипломатических нот или иных документов на этот счет, или разъяснений», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова также пригрозила ответом на решение Польши ограничить передвижение российских дипломатов.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна может присоединиться к конфликту на Украине. Ничего конкретного он не сказал, но подчеркнул — нельзя исключать возможность ввода войск.