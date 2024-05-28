Россия не получала разъяснений от Польши об ограничении передвижения дипломатов
МИД: Россия не получила объяснений от Польши на ограничение дипломатов
Россия не получала дипломатических нот и разъяснений от Польши на ограничение передвижения российских дипломатов. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире Первого канала.
Польша решила ограничить российским дипломатам право свободного перемещения по стране. Введение ограничений якобы связано с некими сигналами о причастности России к диверсиям в Польше.
«Это заявление вчера было сделано в Варшаве, оно остается пока только заявлением. Мы не получали никаких дипломатических нот или иных документов на этот счет, или разъяснений», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Захарова также пригрозила ответом на решение Польши ограничить передвижение российских дипломатов.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна может присоединиться к конфликту на Украине. Ничего конкретного он не сказал, но подчеркнул — нельзя исключать возможность ввода войск.