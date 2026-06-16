Россия не получала приглашения провести встречу с Зеленским на полях G7

Песков: приглашений провести встречу Путина с Зеленским на саммите G7 не было

России не поступали предложения от Украины провести встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «Большой семерки». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков .

Он подчеркнул, что, если Зеленский готов разговаривать серьезно и ответственно, то может приехать на прием в Москву. По словам пресс-секретаря главы государства, Путину также не поступало приглашения приехать на G7.

«Не было. Официальных каналов между Москвой и Киевом нет, как вы знаете», — заключил официальный представитель Кремля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал собственный формат диалога по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, им нужно сесть за стол втроем — с Путиным и Зеленским — и прийти к соглашению по всем накопившимся вопросам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не строить догадки, когда именно завершится спецоперация.