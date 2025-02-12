Кандидат в президенты Абхазии Гунба призвал не нагнетать общество перед выборами

Радикальные заявления сторонников кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбы раскачивают и создают напряжение в обществе перед голосованием. Как сообщил RT, с таким заявлением в ходе дебатов выступил второй кандидат на пост лидера республики Бадра Гунба.

Так он оценил выступление сторонницы своего оппонента Розы Барриц, заявившей, что в случае поражения Ардзинбы на выборах страну охватит гражданская война.

«Это недопустимое высказывание, которое, к сожалению, сталкивает наше общество. Мы вместе с вами должны оценивать и снимать эту напряженность», — заявил Гунба.

На пост президента Абхазии претендуют пять человек. Кроме Ардзинбы и Гунбы, свои кандидатуры выставили Адгур Хурхумал, Олег Барциц и Роберт Аршба.

Все пятеро политиков приняли участие в трехчасовых дебатах. По итогам встречи они договорились признать результаты голосования жителей вне зависимости от того, кто одержит победу. Досрочные выборы пройдут в Абхазии в ближайшую субботу 15 февраля.