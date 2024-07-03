Президент России Владимир Путин прибыл в Астану на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Как отметил в беседе с 360.ru директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный, саммит снова доказал неизбежность формирования нового многополярного мира.

«Новый миропорядок, который вырисовывается взамен старому — однополярному, где США диктовали все и всем. То, что такие разнообразные страны присутствуют в ШОС, — свидетельство того, что разноплановость и многополярность начинает иметь место», — сказал он.

В состав ШОС хочет войти Турция. Политолог заметил, что эта страна является мусульманской и занимает географически особо важное стратегическое значение. Она же входит в Североатлантический альянс, и это не мешает желанию властей Турции вступить в организацию.

Белоруссия, православное, находящееся далеко от Турции государство, также планирует стать частью ШОС, заметил Подлесный.