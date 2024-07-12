Россия не будет укреплять абхазскую границу после стрельбы на КПП

МИД России не увидел необходимости в укреплении границы с Абхазией

Фото: РИА «Новости»

В укреплении границы с Абхазией нет необходимости, несмотря на недавнюю перестрелку на КПП «Псоу». Об этом РИА «Новости» заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Он напомнил, что стрельба произошла на погранпосту в Абхазии 23 июня. По словам дипломата, местные правоохранители оперативно купировали ситуацию, на российско-абхазской границе сейчас фиксируется стабильная обстановка.

«Исходим из того, что абхазская сторона сама максимально заинтересована в предотвращении подобных эпизодов», — подчеркнул Галузин.

Представитель МИД добавил, что Абхазия — популярное место отдыха у россиян, поэтому местные власти стараются не допускать снижения туристической привлекательности региона.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, что путешественники могут организовать себе отпуск в этой стране всего за 29 тысяч рублей. По его мнению, бюджетно отдохнуть можно в Гагре, в Сухуме и в Очамчире.

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