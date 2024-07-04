Эксперт по туризму Мельник назвал Абхазию самой дешевой страной для российских туристов

В настоящее время дешевле всего отдых российским туристам обойдется в Абхазии. Об этом «ФедералПресс» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

По его словам, проезд, питание и проживание в этой стране обойдется от 29 тысяч на одного человека. Дорога рассчитывалась из Москвы и обратно.

«Вариантов тут очень много и в Гагре, и в Сухуме, и в Очамчира. Хороший вариант в Очамчира — это домик-кемпинг с кондиционером. На человека будет стоить 30 700 рублей», — отметил Мельник.

Он добавил, что также на фоне забастовок дешевеют путевки в Турцию. За 40 тысяч туда можно улететь в трехзвездочную гостиницу по системе «все включено».

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