Россия настаивает на том, чтобы ядерное оружие США полностью вывели из Европы, а его инфраструктуру демонтировали. Об этом заявил глава российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов, его процитировал ТАСС .

Дипломат подчеркнул, что размещенные в Европе американские ядерные вооружения, даже тактические по формальным признакам, по сути является стратегическим. Из-за своего расположения они могут поражать важнейшие объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории России.

В то же время российское тактическое ядерное оружие никак не угрожает США, поскольку находится в Евразии, далеко от американского континента.

Ранее Белоусов рассказал, что в «ядерной пятерке» существует раскол по ряду принципиальных вопросов, который проявился на недавней конференции в Нью-Йорке. С одной стороны находятся Россия и Китай, с другой — Франция и Великобритания, и особняком держатся США.