Россия нарастила импорт китайского чая

В феврале поставки китайского чая в Россию увеличились на 40%. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучив китайскую таможенную статистику.

В конце зимы отгрузки достигли 3,5 миллиона долларов, что на 40% больше, чем в аналогичный период прошлого года, и на 7% выше, чем в январе текущего года.

В феврале Россия импортировала чуть более 3% всего китайского чая и заняла пятое место среди основных покупателей. Лидерами по закупкам стали Марокко (15%), Япония, США, Мавритания и Кот-д’Ивуар, каждая из этих стран приобрела по 7% чая, а также Германия с долей в 5%.

При этом Россия резко сократила импорт бразильского кофе. За февраль страна импортировала 2,8 тысячи тонн этого продукта. Объемы поставок зерен начали сокращать с сентября 2025 года.