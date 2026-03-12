Россия направит в Иран гуманитарную помощь

Столкнувшиеся с масштабными разрушениями больниц и станций скорой помощи власти Ирана обратились к дружественным странам, включая Россию, за гуманитарной помощью. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова .

Она подчеркнула, что президент Владимир Путин уже дал распоряжение организовать доставку гуманитарного груза иранскому народу.

«В связи с разрушением множества больниц, станций скорой помощи, большим количеством раненых, в том числе женщин и детей, иранская сторона обратилась к дружественным государствам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов», — заявила Захарова.

В пресс-службе МЧС заявили, что для доставки гуманитарного груза подготовили самолет Ил-76. Он доставит в Азербайджан 13 тонн медикаментов, где их передадут представителям Исламской Республики.

Ранения различной степени тяжести получили более 15 тысяч жителей Ирана после начала ракетных ударов США и Израиля. Такие данные в минувший вторник, 10 марта, привела пресс-служба Минздрава Исламской Республики. Бомбежки повредили 87 медицинских пунктов, 24 лечебных центра, 21 станцию и 18 машин скорой помощи.