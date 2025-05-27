Россия направит Украине меморандум по урегулированию конфликта сразу после составления

МИД: Украине передадут меморандум, как только Россия его разработает

Российская сторона передаст Украине меморандум по урегулированию конфликта сразу после того, как его разработают. Об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломаты обозначат в документе возможные сроки урегулирования украинского конфликта, добавила она.

«Как только меморандум будет подготовлен, а я хочу отметить, что глава МИД РФ Сергей Лавров буквально ежедневно комментирует ход его проработки, он будет передан в Киев», — подчеркнула представитель ведомства.

Захарова выразила надежду, что Украина тоже занимается составлением документа и передаст его России.

Ранее в Сети появились сообщения, что следующий раунд переговоров российской и украинской делегаций может пройти в Стамбуле. Папа римский предложил дипломатам встретиться в Ватикане, но от этой идеи отказались из-за логистических и других сложностей.

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что встречу делегаций вряд ли будут проводить в центре Римско-католической церкви.