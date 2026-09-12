Россия направит делегацию на встречу G20 по энергетике в Хьюстоне

Российская делегация примет участие во встрече министров энергетики стран «Группы двадцати», которая пройдет в Хьюстоне 14–16 сентября. Об этом в телеграм-канале сообщил посол по особым поручениям Марат Бердыев.

В состав делегации войдут представители МИД, Минэнерго и Минприроды России. Мероприятие состоится в рамках американского председательства в G20. Основными темами энергетического трека в этом году станут вопросы безопасности поставок и доступности энергоресурсов.

«Все более востребованными становятся российские идеи о вариативности энергобалансов, технологической нейтральности, роли природного газа, ископаемого топлива и мирного атома», — отметил дипломат.

По словам Бердыева, участники также обсудят обеспечение надежного энергоснабжения на фоне роста городов, цифровой трансформации экономики и повышения уровня жизни в странах Глобального Юга.

Ранее президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о приглашении российского коллеги Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки».