Россия направила ноту в МИД Турции из-за недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines | 360°

25 апреля 2024, 13:59
Россия направила ноту в МИД Турции из-за недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines
Посольство направило ноту в МИД Турции из-за отказов Turkish Airlines россиянам
Посольство России в Турции направило ноту в МИД республики в связи с отказами авиакомпанией Turkish Airlines в посадке на рейсы российским гражданам. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломат объяснила, что отказы авиакомпании Turkish Airlines в посадке россиянам на рейсы из Стамбула в страны Латинской Америки были связаны с введенными этими государствами правилами въезда на их территорию.
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«Перед турецкой стороной акцентированно поставили вопрос в том числе в ходе прошедшего 19 апреля заседания российско-турецкой подгруппы по защите прав туристов. МИД Турции внимательно изучает направленную посольством ноту», — сказала Захарова.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что недопуск россиян на рейсы Turkish Airlines связан с давлением со стороны американских властей.
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Мария Захарова
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