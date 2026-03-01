Более 30 российских судов застряли в зоне конфликта на Ближнем Востоке

Минтранс: в зоне конфликта на Ближнем Востоке находятся 32 российских судна

В зоне конфликта на Ближнем Востоке находятся 32 судна под российским флагом. Происшествий с ними не зафиксировано, сообщили в Минтрансе .

«С судами поддерживается постоянная связь, в автоматическом режиме каждый час ведется контроль местоположения судов», — указали в ведомстве.

Из-за закрытия воздушного пространства в странах региона отменили 62 рейса между Россией и Ближним Востоком. Более 75% отмен пришлось на рейсы в ОАЭ и обратно.

Пассажиров размещают в гостиницах или возвращают деньги — за более чем четыре тысячи билетов средства уже перечислены. В аэропортах обстановка спокойная, скоплений нет.

Минтранс и Росавиация продолжают мониторить ситуацию.

Ранее Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским и Индийским океаном, открыли для прохода нефтяных танкеров «до дальнейшего уведомления».