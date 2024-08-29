Италия отказала ВСУ в использовании оружия против России
МИД Италии: Украине по-прежнему запрещено бить итальянским оружием по России
В Риме не намерены разрешать Украине применять итальянское оружие для ударов по территории России, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Об этом написала газета Corriere della sera.
«Мы запрещаем Киеву использовать получаемое от итальянской стороны оружие для ударов по российской территории», — сказал глава МИД.
Он отметил, что Италия, в основном, отправляла на Украину вооружение для обороны.
«Мы подчеркиваем, что не находимся в состоянии войны с Россией. НАТО с Россией не воюет», — заявил Таяни.
Ранее министр обороны Нидерландов напомнил, что его страна запретила Киеву использовать истребители F-16 для атак на гражданские объекты России. Первую партию самолетов доставили на Украину в конце июля.