Италия отказала ВСУ в использовании оружия против России

МИД Италии: Украине по-прежнему запрещено бить итальянским оружием по России

В Риме не намерены разрешать Украине применять итальянское оружие для ударов по территории России, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Об этом написала газета Corriere della sera.

«Мы запрещаем Киеву использовать получаемое от итальянской стороны оружие для ударов по российской территории», — сказал глава МИД.

Он отметил, что Италия, в основном, отправляла на Украину вооружение для обороны.

«Мы подчеркиваем, что не находимся в состоянии войны с Россией. НАТО с Россией не воюет», — заявил Таяни.

Ранее министр обороны Нидерландов напомнил, что его страна запретила Киеву использовать истребители F-16 для атак на гражданские объекты России. Первую партию самолетов доставили на Украину в конце июля.

Подмосковье приготовилось к учебному году. Свыше миллиона школьников сядут за парты 1 сентября

Калорийные и полезные: россиянам назвали главные свойства грецких орехов

Комары, птицы и болота. Где и как можно подхватить лихорадку Западного Нила

Москва презентовала аналитический доклад по климатической повестке крупных городов БРИКС

Мария Багреева на форуме «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях» / Пресс-служба Комплекса экономической политики города Москвы

«Подруга из „Моссада“». Что известно о спутнице Дурова Юлии Вавиловой

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте