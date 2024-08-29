Италия отказала ВСУ в использовании оружия против России

В Риме не намерены разрешать Украине применять итальянское оружие для ударов по территории России, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Об этом написала газета Corriere della sera .

«Мы запрещаем Киеву использовать получаемое от итальянской стороны оружие для ударов по российской территории», — сказал глава МИД.

Он отметил, что Италия, в основном, отправляла на Украину вооружение для обороны.

«Мы подчеркиваем, что не находимся в состоянии войны с Россией. НАТО с Россией не воюет», — заявил Таяни.

Ранее министр обороны Нидерландов напомнил, что его страна запретила Киеву использовать истребители F-16 для атак на гражданские объекты России. Первую партию самолетов доставили на Украину в конце июля.