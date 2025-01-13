Россия найдет альтернативные маршруты поставок энергоносителей

Россия начнет искать альтернативные маршруты поставок своих энергоносителей, чтобы избежать последствий от санкций США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

По словам Пескова, маршруты поставок энергоносителей просто так закрыть невозможно. Когда в одном месте перекрывают — в другом появляется альтернативный вариант.

«Поэтому будет вестись поиск таких вариантов работы, которые впоследствии позволят минимизировать последствия санкций», — сказал он.

США ввели антироссийские санкции против 200 российских компаний и физлиц, связанных с энергетическим сектором. Ограничения направили на блокировку доступа России к международным рынкам и сокращение прибыли от экспорта нефти и газа.

Ранее лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал запустить сохранившуюся ветку газопровода «Северный поток — 2» и снова закупать природный газ у России. Также похожее мнение выразила кандидат в канцлеры от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. Она пообещала, что, если победит на выборах, то перезапустит газопровод.