Авиакомпания «Россия» назначила рейсы для вывоза россиян с Кубы

Авиакомпания «Россия» организовала вывозные рейсы для россиян, находящихся на Кубе. Перелеты назначены на период с 12 по 21 февраля, сообщила пресс-служба «Аэрофлота» .

Авиакомпания объявила расписание рейсов для пассажиров, которые сейчас находятся на Кубе и должны вернуться в Москву. Перевозчик уточнил, что эти рейсы предназначены для вывоза пассажиров за исключением граждан Кубы.

Вылеты по маршруту Варадеро — Москва (FV6928) запланированы на 12, 14, 17, 19 и 21 февраля. Отдельный рейс Гавана — Москва (FV6850) назначен на 16 февраля.

Также предусмотрен обратный перелет для доставки иностранных туристов на Кубу: Москва — Гавана (FV6849) состоится 15 февраля. При этом авиакомпания предупредила, что начиная с 24 февраля дальнейшие рейсы по этим направлениям выполняться не будут.

«О статусе перелета, дате и времени рейса пассажиры будут проинформированы дополнительно — по контактам, указанным в бронировании», — заявили в пресс-службе.

Тем, чьи поездки из Москвы на Кубу отменятся, обещан 100% возврат стоимости. Оформить его можно там же, где приобретался билет — через сайт авиакомпании, туроператора, агента или кассу продажи.

Ранее российским туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров на Кубу, а туристам — отказаться от отдыха на острове.