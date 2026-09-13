Россия начала поставки легковых автомобилей в Оман

Россия начала поставлять легковые автомобили в Оман в рамках расширения географии экспорта отечественной продукции. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы Минпромторга России Роман Чекушов.

«В Оман теперь поставляем легковые автомобили», — сказал Чекушов.

По его словам, российские компании также активнее выходят на рынки африканских государств. В частности, отечественную продукцию поставляют в Нигер и Того, в том числе минеральные удобрения.

Новые направления позволяют российским производителям расширять географию внешней торговли и снижать зависимость от традиционных экспортных рынков. Кроме того, в текущем году увеличиваются поставки российской продукции в Аргентину.

Ранее стало известно, что на рынок Египта поступили легковые автомобили Lada Granta. Стоимость за машину с ручной трансмиссией начиналась от 585 тысяч рублей, с автоматической — от 681 тысячи рублей.