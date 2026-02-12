Россия начала переговоры о двух участках железной дороги в Армении

Российские дипломаты по просьбе Армении приступили к переговорам о восстановлении двух участков железнодорожных путей, которые обеспечат стыковки с дорогами Азербайджана и Турции. Об этом заявил зампредседателя правительства Алексей Оверчук, его процитировало РИА «Новости» .

Реконструкция железной дороги даст возможность стыковать пути в районах населенных пунктов Ерасх и Ахурян. Общая протяженность подлежащих восстановлению участков составляет около 1,6 и 12,4 километра. Во время переговоров стороны определят технические, финансовые и иные модальности реализации проекта.

По словам Оверчука, также прорабатывается инициатива о запуске поездов через абхазскую территорию.

«Рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии», — уточнил он.

Ранее о развитии транспортных проектов договорились США и Азербайджан. В рамках Хартии о стратегическом партнерстве государства условились развивать «Средний коридор» и поддерживать инициативу TRIPP.