Азербайджан и США подписали хартию о развитии транспортных проектов
Азербайджан и США договорились о совместном развитии транспортных проектов «Средний коридор» и TRIPP. Об этом говорится в тексте хартии о стратегическом партнерстве между странами, сообщило азербайджанское агентство АПА.
Документ подписали лидер Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Азербайджан и США в рамках хартии о стратегическом партнерстве договорились о развитии „Среднего коридора“ и поддержке проекта TRIPP», — указали в тексте.
«Средний коридор» — это транспортный маршрут из Китая через Центральную Азию и Кавказ в Европу. Проект TRIPP инициировала администрация президента США Дональда Трампа. Он направлен на развитие глобальной инфраструктуры и торговых путей.
Азербайджан уже выступал как ключевой транзитный узел на стыке Востока и Запада. Новое соглашение с США усилит его роль в международных транспортных проектах.
Ранее Армения и США договорились о совместной работе в области мирного использования ядерной энергии.