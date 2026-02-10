Азербайджан и США подписали хартию о развитии транспортных проектов

Азербайджан и США договорились о совместном развитии транспортных проектов «Средний коридор» и TRIPP. Об этом говорится в тексте хартии о стратегическом партнерстве между странами, сообщило азербайджанское агентство АПА .

Документ подписали лидер Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Азербайджан и США в рамках хартии о стратегическом партнерстве договорились о развитии „Среднего коридора“ и поддержке проекта TRIPP», — указали в тексте.

«Средний коридор» — это транспортный маршрут из Китая через Центральную Азию и Кавказ в Европу. Проект TRIPP инициировала администрация президента США Дональда Трампа. Он направлен на развитие глобальной инфраструктуры и торговых путей.

Азербайджан уже выступал как ключевой транзитный узел на стыке Востока и Запада. Новое соглашение с США усилит его роль в международных транспортных проектах.

