Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентных пошлин для Индии с 1 августа, а также о дополнительном штрафе за приобретение российских энергоносителей и оружия. Читатели журнала Times of India возмутились из-за действий главы Белого дома.

До этого Трамп в посте в Truth Social заявил, что хоть Индия и друг США, но американцы вели с ними «мало бизнеса», так как у них слишком высокие тарифы и «самые жесткие и неприятные неденежные торговые барьеры среди всех стран». Кроме того, они всегда покупали больше военной техники и энергоносителей у Москвы, как и Китай.

«Необходимо ввести ответные пошлины. Мы не можем позволить себе потерять такого друга, как Россия, особенно учитывая непредсказуемое поведение президента Трампа», — написал один из читателей.

Другой комментатор заявил, что Россия — «легендарный союзник» Индии, а президент США ведет скрытную игру с Пакистаном. И задался вопросом, кто такой Трамп, чтобы управлять индийским экспортом и импортом.

Еще один пользователь назвал Трампа грабителем, желающим контролировать весь мир, поэтому США уже пора бойкотировать.

В целом читатели сошлись во мнении, что подобная политика Трампа лишь подтолкнет Индию к России и Китаю, поэтому он «просчитался по всем фронтам».

Ранее глава Белого дома подписал указ о повышении импортных пошлин для товаров из Бразилии до 50%.