Россия на правах побеждающей стороны определяет место и время переговоров. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, комментируя реакцию Запада на предложение президента Владимира Путина провести диалог 15 мая в Стамбуле.

«Позиция нашего президента открыта и логична. Если действительно есть желание, если действительно есть какие-то посылы к миру, тогда нужно садиться и разговаривать», — сказал Пушилин.

Он отметил, что идти на переговоры нужно без всяких условий. Россия, как побеждающая в конфликте сторона, определила место и время.

Также Пушилин обратил внимание, что впервые за долгое время со стороны западных журналистов был положительный окрас в отношении Путина. Кроме того, США подталкивают Украину к диалогу, несмотря на то что киевский режим ведет себя цинично и пытается выкручиваться с «каким-то пиар-эффектом».

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что власти Китая поддерживают все усилия, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Он выразил надежду, что заинтересованные стороны продолжат вести диалог и переговоры с целью заключения справедливого мира.