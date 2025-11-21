Россия, ЮАР и Китай проведут совместные военно-морские учения

Посол Амбаров: учения России, ЮАР и Китая Mosi 3 пройдут в январе 2026 года

В январе 2026 года Россия, Китай и ЮАР проведут совместные военно-морские учения Mosi 3. Об этом РИА «Новости» сообщил посол РФ в Претории Роман Амбаров.

По его словам, изначально учения планировали провести в ноябре, но их перенесли по согласованию сторон. Причиной стал саммит «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге.

«Насколько нам известно, военно-морские учения Mosi 3 с участием России, Китая и ЮАР запланированы на начало января 2026 года», — сказал дипломатический представитель.

Амбаров предположил, что маневры станут новой важной вехой в истории сотрудничества России, ЮАР и Китая в сфере безопасности и обороны.

В октябре ВМФ России провели пуск баллистической ракеты «Синева» с борта ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск» в рамках военных учений. Видео публиковало Минобороны.