Россия или Запад. США руками ЕС заставят Китай выбрать союзника

FT: Минфин США призовет ЕС поставить Китай перед выбором между Россией и Западом

Представители США на форуме в Германии призовут союзников выдвинуть Китаю ультиматум. Его заставят выбрать между торговлей с Россией и сотрудничеством со странами Запада, сообщила Financial Times .

Журналисты получили текст выступления первого замминистра финансов США Уолли Адейемо на мероприятии в Берлине. По их информации, Штаты обеспокоило продолжение поставок продукции для оборонной промышленности России через Китай. Чиновник планировал призвать союзников выдвинуть КНР ультиматум.

«[США и ЕС] должны поставить Китай перед жестким выбором: китайские компании могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения. Они не могут делать и то, и другое», — процитировало издание выступление Адейемо.

В середине мая прошли двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит в Китай стал первым после инаугурации российского лидера.