Россия и Украина не заключают мир: в Польше раскрыли 6 пунктов предложения Уиткоффа Путину

Польский портал Onet со ссылкой на собственные источники опубликовал предполагаемые детали предложения, которое спецпосланник президента США Стивен Уиткофф якобы озвучил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Согласно информации издания, ключевые пункты возможной договоренности включают:

установление перемирия между Россией и Украиной вместо подписания полноценного мирного соглашения;

фактическое признание территориальных изменений за Россией через механизм «отложенного статуса» на срок 49 или 99 лет;

отмену большей части антироссийских санкций;

постепенное возвращение к импорту российской нефти и газа;

отсутствие гарантий о нерасширении НАТО;

сохранение военной поддержки Украины в обозримом будущем.

Путин и Уиткофф встретились накануне в Кремле, где обсудили украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.