Россия и Украина не заключают мир: в Польше раскрыли 6 пунктов предложения Уиткоффа Путину

Издание Onet опубликовало 6 пунктов предложения Уиткоффа Путину

Фото: РИА «Новости»

Польский портал Onet со ссылкой на собственные источники опубликовал предполагаемые детали предложения, которое спецпосланник президента США Стивен Уиткофф якобы озвучил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Согласно информации издания, ключевые пункты возможной договоренности включают:

Путин и Уиткофф встретились накануне в Кремле, где обсудили украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

