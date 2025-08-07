Россия и Украина не заключают мир: в Польше раскрыли 6 пунктов предложения Уиткоффа Путину
Издание Onet опубликовало 6 пунктов предложения Уиткоффа Путину
Польский портал Onet со ссылкой на собственные источники опубликовал предполагаемые детали предложения, которое спецпосланник президента США Стивен Уиткофф якобы озвучил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.
Согласно информации издания, ключевые пункты возможной договоренности включают:
- установление перемирия между Россией и Украиной вместо подписания полноценного мирного соглашения;
- фактическое признание территориальных изменений за Россией через механизм «отложенного статуса» на срок 49 или 99 лет;
- отмену большей части антироссийских санкций;
- постепенное возвращение к импорту российской нефти и газа;
- отсутствие гарантий о нерасширении НАТО;
- сохранение военной поддержки Украины в обозримом будущем.
Путин и Уиткофф встретились накануне в Кремле, где обсудили украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.