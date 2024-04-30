Россия и Турция проконсультируются по вопросам из повестки ООН | 360°

Мир 30 апреля 2024, 18:15 Россия и Турция проконсультируются по вопросам из повестки ООН МИД: РФ и Турция скоро начнут консультации по вопросам из повестки ООН Freepik

Читать 360 в

Россия и Турция на днях проконсультируются по многосторонним вопросам из повестки ООН. Об этом ТАСС рассказали в МИД РФ.

Замглавы ведомства Сергей Вершинин отправится в Стамбул для проведения консультаций уже 2 мая.

Реклама

«Это будет очередной раунд двусторонних консультаций», — подчеркнули в МИД.

Еще в 2023 году анонсировался визит президента России Владимира Путина в Турцию, однако дату до сих пор не согласовали. Всему виной напряженный график лидеров обеих стран. При этом Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживают сотрудничество, беседуют по телефону. На повестке — множество тем, в том числе ситуация в Черном море.

Ранее СМИ писали, что Турция два месяца вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в море с Украиной и Россией, однако Украина в последний момент отказалась от достигнутых договоренностей. В Кремле эти данные комментировать отказались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ему нечего сказать по этому вопросу.