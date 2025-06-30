Путин поздравил главу Народного Совета Туркменистана Бердымухамедова с 68-летием

Российский лидер Владимир Путин поздравил председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Об этом сообщила газета «Нейтральный Туркменистан» .

«За годы пребывания на высших государственных постах вы снискали заслуженное уважение соотечественников и огромный авторитет за рубежом», — заявил Путин в поздравлении.

Он выразил уверенность, что двусторонние отношения будут и дальше развиваться в формате стратегического партнерства на благо народов двух стран и в интересах региональной стабильности.

Еще Путин пожелал туркменскому политику крепкого здоровья, счастья и успехов.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил день рождения 29 июня, ему исполнилось 68 лет.

Ранее на совещании с правительством Владимир Путин поздравил губернатора Московской области Андрея Воробьева с юбилеем. Главе Подмосковья исполнилось 55 лет. Президент поблагодарил его за работу и пожелал успехов.