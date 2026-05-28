Россия и Таиланд подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта

Россия и Таиланд начали подготовку к заключению соглашения о сотрудничестве в сфере транспорта. Об этом сообщила пресс-служба посольства в Бангкоке.

Посол России Евгений Томихин провел встречу с таиландским заместителем премьер-министра, министром транспорта Пхипхатом Ратчакитпраканом. Стороны планируют подписать меморандум.

«Документ призван создать основу для практического взаимодействия, включая обмен опытом, подготовку кадров», — уточнили в диппредставительстве.

Также посол и таиландский зампремьера обсудили укрепление двусторонних отношений и расширение сотрудничества в транспортной сфере.

Томихин подтвердил готовность России к участию в проводимых в Таиланде тендерах по модернизации железнодорожной сети королевства.

Ранее российская сторона подписала соглашение в военно-технической сфере с Афганистаном. Государства договорились о сотрудничестве во время Международного форума безопасности в Московской области.