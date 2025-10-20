Россия и Таджикистан договорились о борьбе с незаконной миграцией

Генеральный прокурор России Александр Гуцан совершил первый зарубежный визит, в ходе которого подписал соглашения о сотрудничестве с коллегой из Таджикистана Хабибулло Вохидзода. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В одном из документов предусмотрено развитие наиболее эффективных способов взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес в области борьбы с преступностью и защиты прав человека.

Он предусматривает меры противодействия незаконной миграции. Второе соглашение посвятили вопросам взаимодействия органов военных прокуратур.

«Гуцан выразил уверенность, что профессиональное взаимодействие надзорных ведомств вносит существенный вклад в обеспечение правовой стабильности углубления стратегического партнерства и союзничества стран», — отметили в сообщении.

Кроме того, прокуратуры России и Таджикистана договорились совместными усилиями бороться с терроризмом, экстремизмом, коррупцией и нелегальной миграцией.

Гуцана назначили на пост генерального прокурора 24 сентября. С 2018 года занимал должность полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.