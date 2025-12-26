Россия и США провели контакт по итогам поездки Дмитриева в Майами

Песков: РФ и США договорились после поездки Дмитриева в Майами продолжить диалог

Россия и США обсудили итоги поездки главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Майами. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«По поручению президента Путина состоялся контакт между представителями администраций России и Соединенных Штатов», — сказал представитель Кремля.

Представители России и США договорились продолжить диалог по украинскому урегулированию после встречи в Майами, добавил Песков.

«Условлено продолжать диалог», — процитировал представителя Кремля ТАСС.

