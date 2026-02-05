Научный сотрудник РАН Стефанович описал возможные последствия завершения действия ДСНВ

Научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Дмитрий Стефанович в беседе с ИА НСН описал возможные последствия завершения действия Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Россия выступила с предложением продлить действие документа, однако администрация США отказалась продолжить диалог по поводу продления сроков. Подобный шаг объясняется желанием США усилить собственный военный потенциал в условиях обострения конкуренции с Китаем.

Одновременно Стефанович предупреждает, что решение США отказывается от участия в договоре заставляет Россию предпринять аналогичные меры по увеличению запасов ядерного оружия. Соответственно, оба государства оказываются вовлечены в новую гонку вооружений, что ставит под угрозу стабильность в мире и нарушает существующий баланс сил.

Международное сообщество должно обратить внимание на текущую ситуацию и стремиться выработать эффективные инструменты регулирования вопросов ядерной безопасности, принимая во внимание интересы всех заинтересованных сторон.