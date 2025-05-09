Полянский: у России в ООН нет отдельного канала для диалога с США по Украине

Российская миссия в ООН не имела отдельного канала для обсуждения с США вопросов урегулирования на Украине. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Если это будет сочтено целесообразным, мы готовы прорабатывать с коллегами в Нью-Йорке напрямую вопросы функционирования постпредства», — отметил дипломат.

По словам Полянского, здесь по-прежнему остались проблемы. Он также добавил, что у постпредства нет цели «отбирать хлеб» у коллег из посольства РФ в Вашингтоне.

Первый зампостпреда уверен, что украинская тема перестанет быть актуальной и в определенный момент исчезнет из повестки всемирной организации, сообщало RT. Полянский также предположил, что в Белом доме осознают, что президент Украины Владимир Зеленский всеми способами пытается сорвать мирные усилия.