Россия и США договорились восстановить численность персонала посольств

Россия и США после переговоров в Эр-Рияде решили восстановить прежнюю численность персонала посольств в Вашингтоне и Москве. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщило агентство Associated Press .

«Нам понадобятся активные дипломатические представительства, способные нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти контакты», — отметил дипломат.

Он добавил, что хорошие отношения между Россией и США важны не только для самих стран, но и для всего мира. Рубио подчеркнул, что государства сообща могут решать многие мировые проблемы.

Переговоры российской и американской делегаций прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны обсудили связанные с Украиной вопросы и сообщили о намерении продвигать двусторонние отношения.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, встреча прошла неплохо. Он не подтвердил информацию о том, что президент Владимир Путин может встретится с американским лидером Дональдом Трампом на следующей неделе.