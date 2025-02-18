Россия и США будут работать над созданием условий для встречи Путина и Трампа

Россия и США продолжат работать над созданием условий для встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщило РИА «Новости» .

«Этот вопрос обсуждался, мы будем работать для того, чтобы создать условия для такой встречи», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос, удалось ли проложить дорогу для встречи президентов.

Он отметил, что пока сложно определить, когда может произойти такая встреча.

Делегации России и США завершили переговоры в Эр-Рияде. Ушаков отметил, что встреча прошла неплохо. Делегации обсудили все вопросы и договорились продвигать двусторонние отношения.

Во вторник в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций России и США. Основной темой переговоров стало восстановление российско-американских отношений. Также обсуждался вопрос о том, как приступить к переговорам по Украине.