Россия и новые власти Сирии начали переговоры о судьбе военных баз

Россия ведет переговоры с представителями нового правительства Сирии о сохранении своих военных баз на территории республики. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Данные о переговорах подтвердили источники журналистов в Евросоюзе, России и Ближнем Востоке. Сейчас в Сирии есть две российские военные базы — в Тартусе и Хмеймиме. Первая — единственная военно-морская в Средиземном море.

Собеседники агентства отметили, что у России есть «неформальное понимание» с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам»* о том, что российские военные могут остаться на базах. При это ситуация может в любой момент измениться, потому что обстановка в Сирии нестабильная.

Ранее бывший глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии Мухаммед Аллуш заявил, что новое правительство страны рассмотрит вопрос о будущем функционировании военных баз РФ в республике. Принятое решение будет соответствовать новому политическому курсу.

* — признана террористической и запрещена в России